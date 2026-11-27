In data 23 novembre ho letto con piacere e sincera partecipazione le parole della signora Mariastella, che ha raccontato la gioia e l’emozione vissute durante la cerimonia di laurea presso l’Università degli Studi di Brescia. Una giornata, come da lei stessa descritta, «ricca di emozioni, di agitazione, ma al tempo stesso di grande soddisfazione», durante la quale ha potuto «assaporare e respirare il bello e il buono della Gioventù che si impegna e vuol rendere migliore il futuro e il mondo!». Parole bellissime, che condivido pienamente. È giusto celebrare questi giovani, il loro impegno, i sacrifici e il traguardo raggiunto. Ma proprio leggendo queste parole mi domando: siamo davvero sicuri che tutti gli studenti abbiano le stesse possibilità di arrivare a quel momento tanto desiderato? Premetto che sono un’insegnante, che non ho figli o parenti che frequentano la stessa università sopra citata, ma da tanto tempo alcuni ex alunni mi hanno confidato quanto sta accadendo. Purtroppo, nello stesso Ateneo, più precisamente nella facoltà di Ingegneria, esiste una realtà ben diversa, che meriterebbe altrettanta attenzione e che sembra non trovare spazio nel dibattito pubblico. Ho già scritto in precedenza per segnalare una situazione che ritengo preoccupante: circa una sessantina di studenti si troverebbero bloccati a completare il proprio percorso universitario a causa dell’impossibilità di superare un determinato esame. In alcuni casi, gli studenti avrebbero già sostenuto e ripetuto lo stesso esame almeno 16 volte, senza riuscire a superarlo. Per alcuni studenti, il mancato superamento di questo esame significa non poter completare il percorso di studi, le carriere universitarie sono bloccate, le discussioni delle tesi vengono rimandate e opportunità professionali importanti rischiano di sfumare; per qualcuno viene così anche negata la possibilità di poter accedere a contratti di lavoro a tempo indeterminato già potenzialmente alla loro portata. Non si tratta di studenti che non vogliono impegnarsi o che pretendono di ottenere risultati senza sacrifici. Si tratta di giovani che hanno investito anni della propria vita nello studio, che hanno affrontato esami, preparato la tesi e che ora rischiano di vedere vanificati tutti i loro sforzi per un ostacolo che sembra non trovare soluzione. Gli studenti si sarebbero già rivolti ad altre figure di riferimento dell’Ateneo, senza tuttavia ottenere cambiamenti concreti. A rendere la vicenda ancora più inquietante è la circostanza che il docente in questione sarebbe già stato trasferito da altre facoltà proprio a seguito di problematiche analoghe. La libertà e l’autonomia dell’insegnamento sono valori fondamentali, ma devono necessariamente accompagnarsi alla trasparenza, alla correttezza e alla responsabilità nei confronti degli studenti. Un esame universitario deve essere uno strumento di valutazione della preparazione, non trasformarsi in un ostacolo apparentemente insuperabile. Mi dispiace, inoltre, constatare che la mia precedente lettera, nella quale portavo all’attenzione pubblica questa situazione, non sia stata pubblicata. È proprio per questo che torno a scrivere: perché ritengo che il silenzio non possa essere la risposta a una vicenda che coinvolge così tanti giovani e il loro futuro. Sono sinceramente felice per tutti coloro che hanno potuto vivere la gioia della laurea all’Università di Brescia. Ma vorrei che quella stessa gioia fosse una possibilità concreta anche per gli altri studenti, non un traguardo negato o continuamente rimandato.

Annamaria