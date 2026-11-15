In Italia troppe leggi: una ragnatela che ci penalizza

Ma quante sono le leggi in Italia? In Italia non esiste un numero ufficiale di leggi vigenti, dovrebbero essere circa diciannovemila secondo AI. Un numero imponente che fa dell’Italia la nazione con sistema normativo più vasto e complesso d’Europa. Solo quelle tributarie sono 4.700: le imposte sui redditi e l’IVA sono disciplinate rispettivamente in 127 e 77 provvedimenti. Con buona pace «ignorantia legis non excusat». Per Solone, il legislatore di Atene, così gli fa dire Plutarco: «Le leggi sono come ragnatele, che rimangono salde quando le urta qualche cosa di leggero, mentre una cosa grossa le sfonda». Tradotto: il comune cittadino, che è un moscerino, ne rimane impigliato, il potente di turno è il calabrone che squarcia la tela e se ne va impunito. Come non ricordare il Tacito del liceo «plurimae leges corruptissima respublica». Non è moltiplicando le leggi che si aumenta la moralità, al contrario si aumentano la corruzione e la confusione. Chissà se il prossimo illuminato legislatore oltre al canonico «osservare e far osservare le leggi» non introduca «la presente legge annulla e sostituisce qualunque altra di identico oggetto». Con speranze poche perché non porta voti.

Giovanni Battista Cena