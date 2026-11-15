In Italia troppe leggi: una ragnatela che ci penalizza
Ma quante sono le leggi in Italia? In Italia non esiste un numero ufficiale di leggi vigenti, dovrebbero essere circa diciannovemila secondo AI. Un numero imponente che fa dell’Italia la nazione con sistema normativo più vasto e complesso d’Europa. Solo quelle tributarie sono 4.700: le imposte sui redditi e l’IVA sono disciplinate rispettivamente in 127 e 77 provvedimenti. Con buona pace «ignorantia legis non excusat». Per Solone, il legislatore di Atene, così gli fa dire Plutarco: «Le leggi sono come ragnatele, che rimangono salde quando le urta qualche cosa di leggero, mentre una cosa grossa le sfonda». Tradotto: il comune cittadino, che è un moscerino, ne rimane impigliato, il potente di turno è il calabrone che squarcia la tela e se ne va impunito. Come non ricordare il Tacito del liceo «plurimae leges corruptissima respublica». Non è moltiplicando le leggi che si aumenta la moralità, al contrario si aumentano la corruzione e la confusione. Chissà se il prossimo illuminato legislatore oltre al canonico «osservare e far osservare le leggi» non introduca «la presente legge annulla e sostituisce qualunque altra di identico oggetto». Con speranze poche perché non porta voti.
Giovanni Battista Cena
Caro Giovanni, l’immagine della ragnatela di Solone è perfetta, specie in Italia, dov’è diventata spessa un metro e fa impigliare nella carta bollata il cittadino onesto senza fermare il manigoldo. Più che un «annulla e sostituisce» servirebbe un lanciafiamme normativo, lo stesso che prometteva l’onorevole Calderoli, salvo poi rimanere lui medesimo invischiato in un’impresa più ardua di quella di Giasone alle prese con il Vello d’oro. I problemi, per come la vediamo noi, sono almeno due. Il primo coincide con il suo pensiero: creare una legge dà l’illusione di «fare qualcosa», abrogarne cento non porta potenzialmente voti a nessuno. Il secondo, più rilevante, è che viviamo un tempo in cui si pensa di supplire alla mancanza di cultura moltiplicando le regole. Ed è un paradosso che le società che si definiscono più libere finiscano per ritrovarsi sommerse da legislazioni minuziose, mentre - come sottolinea mirabilmente il politologo Olivier Roy - «una vera cultura si basa su norme non scritte, abitudini, simboli e buonsenso che le persone condividono naturalmente, senza bisogno di spiegarli». La cultura non si dispone per decreto, è necessario invece agire giorno per giorno su relazioni dirette, esperienze comuni, trasmissione tra generazioni... Forza e coraggio, allora, caro Giovanni Battista. La battaglia che ci attende è ardua, ma non vana.
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