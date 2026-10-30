Il virologo Palù e quel tacere fatto per convenienza

C’era una volta Giorgio Palù, virologo di chiara fama a livello internazionale, che all’inizio del periodo Covid, assumeva posizioni antiallarmiste, quando non anche critiche, rispetto a provvedimenti allora in atto (vedi lockdown) ed ai peggiori timori che venivano quotidianamente divulgati a reti unificate. Tuttavia, una volta diventato, nel dicembre 2020, presidente Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), avallò implicitamente l’esistenza o l’emanazione di tutti i provvedimenti cogenti/restrittivi (tachipirina e vigile attesa, lockdown, obbligo vaccinale, green pass) emessi dai Governi di allora. Affermò anche che il fatto di vaccinare bambini e adolescenti, serviva ad interrompere la catena del contagio, lasciando chiaramente intendere che i «vaccini» proteggevano dalla trasmissione dell’infezione. In questi giorni, «libero» dalla carica anzidetta (si è dimesso da Presidente Aifa nel 2024), nel corso di un’audizione presso la Commissione Parlamentare Covid, ha affermato che tachipirina e vigile attesa fu «una cazzata pazzesca», che era contrario agli Open Day vaccinali per i giovanissimi e che il green pass non aveva basi scientifiche, ma era una misura politica (ma non era lo strumento che certificava di essere tra persone che non si contagiavano e non trasmettevano alcun contagio?). Per carità, non ha svelato niente che, già in piena pandemia, non fosse stato affermato da studi scientifici e pareri di medici e scienziati non asserviti al potere politico, né condizionati da possibili rapporti con case farmaceutiche. Basti peraltro ricordare che, riguardo alla capacità dei «vaccini» di impedire di contagiarsi e contagiare, le stesse case farmaceutiche affermavano nei relativi «bugiardini» di non aver effettuato test sulla trasmissibilità. Viva Giorgio Palù dunque. Meglio tardi che mai. Peccato che allorquando ebbe l’occasione (e il dovere!) di parlare in modo chiaro e autorevole, scelse invece di tacere.

Flavio Cominelli

Nuvolera