Il vigneto previsto e quella gru tutta da spiegare
Incredibile l’evoluzione tecnologica in agricoltura, per mettere a dimora le viti del vigneto previsto in un cartello di cantiere (in loco da anni) hanno piazzato una gru. Probabilmente le lanceranno da lassù, sperando che si auto-impiantino verticalmente al terreno sottostante. Buffa la politica dell’amministrazione comunale sulla tutela del Plis (Parco locale di interesse sovracomunale).
Roberto Bussi
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