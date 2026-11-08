Il ritorno del tram e la nostalgia per certa politica

Caro Pietro, dare voce al dissenso è uno dei compiti di ogni giornale che si rispetti, oltre che il motivo stesso per cui i regimi democratici producono migliori risultati rispetto a quelli totalitari: le critiche sono lo scoglio che permette alle onde del mare di arrivare in alto. Chiuso il fervorino, entriamo nel merito, confessandole che non siamo d’accordo con lei sul giudizio negativo al progetto del tram. Non perché abbocchiamo al fascino dei «render» promozionali - anzi, di quelli diffidiamo, avendo avuto esperienze negative e guardandoli con sospetto - bensì per l’impatto che opere simili hanno avuto in altre città, con progetti osteggiati all’inizio, massacrati in corso d’opera (cantieri e lavori sono sempre sale sulla carne viva) e apprezzati alla fine del percorso, quando i benefici sono stati evidenti e il resto rumore di fondo. Di certezze però non ce ne sono, giusto ammetterlo. Per simili imprese esiste un margine di azzardo e chi amministra paga sempre dazio, qualsiasi scelta faccia, compresa quella di non scegliere, di fare nulla, praticando l’immobilismo. Personalmente preferiamo invece chi ci prova, si assume responsabilità, è tentato da una visione, pratica una strategia, sfidando il rischio. Questo in linea di principio, che è il campionato che giochiamo noi, non avendo incarichi amministrativi e sapendo quanto sia friabile il costone a picco delle previsioni sul futuro. «Chi vivrà vedrà», su questo ha ragione in pieno. Confidando che si risolvano i primi inciampi burocratici, che in settimana grazie al lavoro della collega Nuri Fatolahzadeh abbiamo rivelato. A dimostrazione che un conto sono le opinioni e l’assenza di pregiudizio, un altro il resoconto puntuale dei fatti. Questo per assicurare che, proprio non avendo preclusioni di sorta, di sconti non ne facciamo. Che la vera stella polare non è avere ragione o dare torto, bensì il bene concreto della città, dei luoghi che abitiamo.

P.S. Dimenticavamo un aspetto non banale: la sostenibilità economica. Che preoccupa, è vero, ma non può costituire l’unico elemento dirimente. Così come non si può definire «costo» ciò che invece costituisce un «investimento», né il criterio del denaro può sovrastare quello della vivibilità, del risparmio in termini di ambiente, salute, tempo.