Il problema casa per i giovani d’oggi è un vero nodo

Caro Elio, lei è il «nonno dei desideri», noi non ne abbiamo uno. O, meglio, ne avremmo molti, ma preferiamo nominarne nessuno, limitandoci a constatare com’è una ruota che gira e le difficoltà per i giovani d’oggi sono differenti per oggetto, ma eguali per intensità rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto. La casa, a voler esser schietti, è sì un diritto, ma prima ancora una conquista, che da che mondo è mondo richiede impegno, fatica, sacrificio (anche se, scritto così, il nostro pare un fervorino, di quelli che quando li sentiamo siamo i primi ad alzare gli occhi al cielo e sentire il latte alle ginocchia). Perciò ci fermiamo, sospendendo il giudizio, certi che i ragazzi e le ragazze d’oggi cerchino più l’indipendenza dal nucleo famigliare d’origine, rispetto a chi li ha preceduti, così come il patrimonio immobiliare italiano, essendo il Paese in contrazione demografica, offrirà più possibilità in proporzione al passato. Non disperiamo dunque e facciamo i genitori o i nonni restando saldi, come invitava Steinbeck, continuando a guardare con speranza al futuro.