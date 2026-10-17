Il problema casa per i giovani d’oggi è un vero nodo
Ascolto alla televisione le voci, in maggioranza femminili, il che non mi sorprende, degli studenti accampati nelle piazze cittadine: vogliono una casa, una stanza. Da nonno, sono al corrente del problema: un nipote a Rotterdam, una a Torino, l’altra a Trento; in più una vuole sposarsi. Tutti sono al corrente del problema; non tutti sono del parere di affrontarlo: in fin dei conti interessa una minoranza, con pochi voti. Non sono un nonno da consigli, ma da desideri: che quei giovani chiedano al sindaco di scendere tra di loro, in modo da potergli spiegare, con poche semplici parole, che la casa sicura è il primo bisogno naturale dell’uomo, concetto elementare sulla priorità, non molto condiviso. Poi gli chiederei una firma su un documento con il quale egli si impegna a destinare, nel prossimo bilancio, il finanziamento più cospicuo al piano casa.
Elio Marniga
Borgosatollo
Caro Elio, lei è il «nonno dei desideri», noi non ne abbiamo uno. O, meglio, ne avremmo molti, ma preferiamo nominarne nessuno, limitandoci a constatare com’è una ruota che gira e le difficoltà per i giovani d’oggi sono differenti per oggetto, ma eguali per intensità rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto. La casa, a voler esser schietti, è sì un diritto, ma prima ancora una conquista, che da che mondo è mondo richiede impegno, fatica, sacrificio (anche se, scritto così, il nostro pare un fervorino, di quelli che quando li sentiamo siamo i primi ad alzare gli occhi al cielo e sentire il latte alle ginocchia). Perciò ci fermiamo, sospendendo il giudizio, certi che i ragazzi e le ragazze d’oggi cerchino più l’indipendenza dal nucleo famigliare d’origine, rispetto a chi li ha preceduti, così come il patrimonio immobiliare italiano, essendo il Paese in contrazione demografica, offrirà più possibilità in proporzione al passato. Non disperiamo dunque e facciamo i genitori o i nonni restando saldi, come invitava Steinbeck, continuando a guardare con speranza al futuro.
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