Frequento spesso il Parco Ducos 1 e 2 ben curati e attenzionati, ma vorrei segnalare che, quando piove come in questi giorni, il sottopasso che collega i due parchi si allaga frequentemente impedendone il passaggio. Come trovare il modo per ovviare a questo inconveniente che succede spesso? Si potrebbe sfruttare la roggia che passa sotto lì vicino per fare defluire l’acqua in eccesso. Spero si trovi una soluzione perché il passaggio è anche di utilità per raggiungere un altro punto della città.

Giuliano Lombardi