Il nostro sostegno al Comune per i fondi Pnrr

Leggiamo che i lavori di adeguamento antisismico delle scuole medie di Gavardo si completeranno nei tempi previsti: entro la scadenza Pnrr del 15 Agosto, infatti, il cantiere verrà dismesso e gli studenti di Gavardo, e di altri Comuni limitrofi che afferiscono al medesimo polo scolastico, potranno entrare regolarmente in classe in un edificio rinnovato e reso più sicuro. L’intervento attuato presso le scuole medie è particolarmente significativo: per il valore dell’investimento, per la valenza (incremento della sicurezza antisismica della struttura e contestuale rinnovo degli spazi), e per le modalità con le quali è stato gestito (due anni di lavori coordinati al meglio con la collaborazione della dirigenza scolastica, per non interrompere, anche solo per qualche giorno, le attività del polo; a tal proposito, vorremmo complimentarci con i tecnici comunali che hanno supervisionato il tutto). L’Amministrazione di Gavardo è tra quelle che meglio hanno saputo avvalersi di bandi e finanziamenti per intervenire sul patrimonio pubblico. Vorremmo evidenziare come buona parte di tali investimenti sia stata finalizzata a rinnovo, messa in sicurezza, ed efficientamento degli ambienti scolastici, sia del capoluogo che delle frazioni: un investimento sul futuro e sulle nuove generazioni che è importante riconoscere. Più in generale, in un mondo e in un tempo dove sembrano prevalere la conflittualità esasperata e le critiche generalizzate (e spesso gratuite), riteniamo importante l’esempio di una Amministrazione che, senza clamore, si è impegnata per portare a termine positivamente quanto intrapreso, nei modi e nei tempi previsti, coerentemente agli impegni presi verso i propri cittadini.

Il circolo del Partito Democratico di Gavardo