Il mio grazie per le vacanze da sogno

Non scrivo il nome indicato sull’insegna perché credo che non si possa fare pubblicità, ma al civico 51, sul fianco di un lungo rettilineo trafficato di studenti e di migliaia di persone che, con un paio di svolte, raggiungono quotidianamente un noto istituto clinico, c’è un’agenzia viaggi o, meglio, ci sono delle persone che lavorano in un’agenzia viaggi, che nella vita hanno scelto di realizzare sogni. Noi pendiamo dalle loro labbra perché tra meteo impazzito, annullamenti per guerre o pandemie, recensioni fake e mille agenzie con gli stessi cataloghi, la differenza la fa chi organizza le vacanze come se fossero le loro, facendoci sentire non solo clienti, come comunque è giusto che sia, ma anche un po’ compagni di viaggio. Persone così capaci di realizzare i nostri sogni di agognate vacanze sono rare e perciò perché non ringraziarle almeno con queste poche righe augurando buona estate anche a loro?

Lettera firmata