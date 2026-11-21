Abbiamo letto con interesse l’articolo a due pagine pubblicato sul GdB in data 12/11/2026 dal titolo «Legna e pellet, risorse contro il caro energia. Ma a pagare il conto è la qualità dell’aria». Ebbene, siamo un gruppo di cittadini abitanti nel Comune di Pezzaze in una località facilmente accessibile dalla strada Sp Bs 345 dove già corre la rete del metanodotto, che attende l’allacciamento alla stessa attualmente gestita da Ap Reti Gas. La richiesta fatta all’Ente sovracomunale Comunità Montana di Valle Trompia porta la data del 4 Marzo 2026, ma ad oggi ancora niente si è mosso con grave danno per la qualità dell’aria e per i bisogni primari degli abitanti.

Lettera firmata