Il fiume Mella va tutelato, non cementificato

Il fiume Mella, protagonista di un futuro parco fluviale urbano, per ora solo «cartaceo», fa da confine entro il perimetro del Comune di Brescia tra il Comune stesso e a nord con Collebeato e a sud con Roncadelle. Nella parte a nord è gemellato dalla tangenziale ovest. In lato idraulico sinistro insiste una quasi storica pista ciclabile. Da subito scorre entro alti argini che di fatto lo «canalizzano». Sullo stesso lato oltre la tangenziale due grandi aree sono sede di attività produttive (confermate nel Pgt in variante). Una più storica dell’altra. Da questo lato il fiume è ovviamente sbarrato. Sull’altra sponda (via Collebeato) invece le aree sono destinate soprattutto ad attività sportive e sono praticamente quasi libere. Nel tratto successivo tra via Risorgimento e via Crotte, il Pgt individua un’area, già destinata al depuratore e nel vecchio piano attribuita all’espansione di un’attività commerciale, mai perseguita, e tuttavia riconfermata nel PdR, proveniente dalla aree di trasformazione del Documento di Piano. È un’area ancora libera sotto la quota stradale e forse fungibile come accessoria del fiume. Al ponte delle Crotte si segnala un importante complesso di archeologia industriale, Le Fornaci, sul quale fu stilato un progetto per conto del Comune e concordato con la proprietà, ma lasciato malamente cadere. Peccato. Nella fascia tra i due ponti di via Volturno e via Milano in lato est (sinistra idraulica) fortunosamente il verde vince pur con un «addestramento cani», forse ancora orti urbani e un fabbricato che conteneva la stalla per i cavalli della Polizia urbana (fu ricostruito sulla scorta di macerie di una tettoia scambiato come urbanizzazione secondaria). Sul lato di fronte oltre il fiume e fino a via Chiusure l’area libera, su cui ora insistono un distributore e una serra abbandonata e senza copertura, il nuovo Pgt prevede (AT-8 Chiusure) la possibilità di intervenire, suggerendo un non meglio precisato Centro per il riciclo (fa venire in mente quei vecchi depositi degli straccivendoli). Oggi quell’area è stata rinaturalizzata e possiede una vegetazione spontanea utile alla biodiversità del fiume. Si ricorda qui che quell’area fin dal piano Morini 1961 è stata lasciata libera e che il tentativo di farci una Rsa pare si sia scontrato con l’inquinamento del terreno. Qui insistono anche serbatoi per il gas del distributore. Oltre il ponte di via Milano in lato sinistro la pista ciclabile è interrotta da forse dieci anni per l’inquinamento mai risanato. Prima di arrivare al confine con Roncadelle il Piano prevede di Utilizzare l’area libera a fianco del casello autostradale in via Girelli, (AT-9). Ben tre aree separate tra loro e di difficile integrazione viabilistica comunque. Ed eccoci alla zona industriale per la quale sono previsti ulteriori arroccamenti in fianco al fiume: PAVig 46 e PAVig 45. «Anche no» dice il Mella, grazie!

Valerio Vitali