Il dottor Erba andrà in pensione. Che gran persona

La presente per ringraziare pubblicamente, a nome personale, della mia famiglia e di tutta la Comunità civile del quartiere di S. Eufemia, il dottor Paolo Erba, medico di medicina generale che andrà in pensione dal 30 giugno di quest’anno. Il dottor Paolo ha saputo incarnare la figura del medico come missione di servizio verso gli altri, mettendo le sue conoscenze mediche e umane a disposizione dei malati e dei sofferenti. Sin dall’inizio della sua professione, ancora in divisa come tenente medico, si recava in ambulatorio per visitare i suoi pazienti coadiuvato dall’anziana infermeria Emma, lasciatagli in eredità dal precedente medico dottor Alessandro Luzzago. Fino a quando se l’è sentita Emma gli è stata al fianco, lui giovane medico e lei anziana infermeria. Questo aspetto apparentemente non significativo raccoglie tutta la personalità di un medico attento alle persone, agli anziani, agli ultimi. Di carattere eclettico, intelligente e ironico ha saputo cogliere le personalità, le fragilità dei suoi pazienti. Validissimo clinico, specialista in Cardiologia, ha saputo unire la diagnosi, la prognosi, la terapia, all’umanità. Ho avuto modo di assistere alla difesa dei pazienti più fragili, extracomunitari, stranieri e anziani; ho avuto modo di constatare il desiderio di aiutare tutti, ho avuto modo di capire che essere medico è stata la sua vera passione. Passione per la scienza e per gli altri. L’ho conosciuto come giovane studente di medicina veterinaria e anche in questa occasione è sempre stato attento e curioso di come fosse la medicina sugli animali. Recentemente è passato presso la mia clinica perché aveva saputo che avevamo in cura un agnello trovato da un passante. Il dottor Paolo anche in questa occasione ha dimostrato la sua profonda empatia, curiosità scientifica verso un altro essere vivente che non fosse una persona. Per capire la sua grande passione per la scienza nonostante il prossimo pensionamento sta conseguendo il titolo accademico di Specialista in un Master di II livello di Ecocardiografia presso l’Università degli Studi di Brescia. Grazie dottor Paolo Erba per il suo servizio come medico e uomo alla nostra comunità. Sapendo che rimarrà disponibile e continuerà la sua passione della vita: la medicina. Con riconoscenza.

Dott. Gianandrea Bonometti

Medico Veterinario