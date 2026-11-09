Il Cai merita solo elogi e non polemiche

Se volevate farvi conoscere, ci siete riusciti. Vuol dire che ho centrato il bersaglio. Ma il CAI di Gavardo ha interpretato male la mia lettera precedente sul Monte Tesio. Dovreste rileggerla, perché io ho elogiato il vostro operato nel tenere curato con dovizioso impegno constatato di persona e si sa che il Cai si prende cura delle segnaletica e sentieri. Il luogo mi piace molto e ci vengo spesso, quel che conta sono i fatti; quindi sentiremo ancora concerti! Spero di sì, ma dagli uccellini del bosco con rispetto a presto. PS. Nel 2002 Sono arrivata sulla cima del Monte Adamello imbragata con uno zaino ancora di iuta tipo militare, ma i nostri accompagnatori di cordata hanno portato a valle 10 sacchi di immondizia. Questo è quello che so che fanno quelli del Cai. Che la nostra conoscenza non sia solo epistolare.

Angela Brigato