Caro GdB, mi serve il tuo aiuto! Mentre impazza e ritorna di fiamma la querelle relativa al Bigio, sulla rete ho trovato un plagio e nuove versioni della poesia che scrissi per le nostre amate pagine d’appendice popolare nel lontano 2023. Se permettete la vorrei riproporre, aggiungendo però una chiusura al passo con i tempi e che con le dovute riflessioni, auspico possa essere la lieta conclusione per la statua della discordia. Sono Bigio / riccio e grigio / sempre al centro del litigio / Padre single, bell’aspetto / ho di marmo glutei e petto / Separato dalla storia / e dall’ex moglie Vittoria / Dormo steso in un bancale / in un sonno orizzontale / È di pietra il mio cuore / che non ha alcun colore / È di pietra il mio sguardo / sempre fiero mai codardo / che vorrebbe riabbracciare / quella piazza dove amato / è non esser giudicato / Pardon, mi accontento di una stanza / meglio un museo che tra Mc e maranza.

Andrea Stanga

Borgosatollo