Rimembro ancora quel tempo quando lieti di gioventù salivamo felici le sponde del fiume Mella. Sessanta anni fa eravamo solo dei ragazzini, figli di lavoratori delle grandi fabbriche e il Mella era la meta dei nostri giochi. Le nostre famiglie abitavamo nel baricentro dell’attuale Sin Caffaro, la via Rose era percorsa sui due lati dai «Foss», ci meravigliava vedere l’acqua con i colori dell’arcobaleno, ignari di quello che avrebbe rilasciato nei campi nei quali giocavamo. Eravamo felici perché ci sembrava di vivere in un paradiso con campi per il gioco del pallone, anche se qualche volta dovevamo scappare inseguiti dai contadini e poi cera il Mella con le sue alte sponde. Ci sentivamo i padroni del tratto dal ponte di via Milano fino a via Orzinuovi. Giocavamo a nasconderci tra la fitta vegetazione e con materiali di fortuna costruivamo «I fortini» per nasconderci ed emulare epiche battaglie con gli indiani, imitando Tex Willer o Zagor. C’erano molte piante e ne mangiavamo i frutti, ciliegie, pesche albicocche, fichi e poi sudati facevamo il bagno. Sotto il ponte della ferrovia Fs c’era una spiaggetta di sabbia fine, la nostra Rimini, e sotto i piloni l’acqua era abbastanza profonda per poterci tuffare. Ricordo sempre che probabilmente noi abbiamo inventato il rafting, aggrappati ad un vecchio copertone di un camion con un’asse di legno come timone ci lasciavamo trasportare dalla corrente dal ponte di via Milano fino a via Orzinuovi; Coraggiosa impresa da cui con fortuna ne siamo usciti illesi, ai nostri genitori non lo abbiamo mai raccontato. Non era inusuale vedere dei pescatori allamare qualche pesciolino. Cara mia giovinezza compagna di quei tempi, come passata sei, questi i nostri antichi diletti, questo era quel mondo. Ahi che dolore constatare l’attuale degrado del fiume, non capisco perché a Brescia si è arrivati a questo. Ci sono città orgogliose che preservano il fiume che le attraversa, e cittadini che ne usufruiscono felicemente. Da noi si è investito sulla bella pista ciclabile ma mi piacerebbe vedere anche un bel alveo pulito con acqua corrente e magari percorso da attività come passeggiate a filo acqua e canoe, un chiosco per passare le serate estive in compagnia, sorseggiando un aperitivo e ridare vita ad una parte del nostro territorio.

Dario Avrella