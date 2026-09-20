I presunti diritti civili opposti al miracolo della vita

Ci sono delle coincidenze storiche che hanno il valore della Dioincidenza, mentre in Italia si celebravano i funerali di Stato di Emma Bonino, nella sede del Parlamento europeo si inaugurava la mostra «Come nasce un Europeo», il sovrapporsi temporale delle due circostanze ha una forte valenza simbolica: nella prima si seppelliva la paladina delle battaglie per i cosiddetti diritti civili che altro non sono che delitti sociali contro la famiglia, nell’altra si celebra la Vita attraverso immagini reali del miracolo della vita sin dal concepimento. Questa Dioincidenza è fonte di speranza che certe vittorie per i diritti contro l’uomo e la sua umanità si possano ormai ascrivere al passato e le altisonanti celebrazioni per la morte dell’ultima rappresentante storica di quel periodo siano il colpo di coda di quella cultura della morte che si è imposta con la falsità e l’inganno dei cittadini. Questa speranza è alimentata da una sempre maggior consapevolezza tra le persone, grazie anche al progredire degli strumenti scientifici a disposizione, che il bambino nel grembo materno non è un grumo di cellule ma una persona viva e che la vita va rispettata dal concepimento alla morte naturale. Il cambiamento di paradigma si coglie anche dall’impegno di alcuni politici su questi temi che fino a qualche anno fa erano considerati negletti e perdenti, ora invece ci sono politici che si spendono in difesa della vita, della famiglia e dell’umano, si spendono con convinzione e abnegazione, ma soprattutto con sincerità, spesso insultati e disprezzati per idee ritenute primitive non arretrano, anzi avanzano, come dimostrato da Paolo Inselvini che ha avuto l’ardire di realizzare nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo, uno dei punti più antiumani del globo terracqueo, una mostra sul Concepito e di agganciarlo all’Europa come Nuovo Europeo, un paradigma nuovamente Umano, non umanoide, non suddito, non succube, ma un nuovo Cittadino Europeo che vuole riappropriarsi della propria dignità dal concepimento alla morte naturale.

Mara Colonello

Brescia