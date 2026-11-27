L’assegnazione delle tre stelle Michelin al ristorante «Reale» di Niko Romito è una splendida notizia che premia il talento di uno straordinario professionista e accende i riflettori sull’eccellenza del nostro Abruzzo. C’è però un aspetto meno celebrato, ma forse ancora più affascinante, che lega l’alta ristorazione alla nostra vita quotidiana. Grazie anche alla sua formazione economica, Romito ha dimostrato che il successo in cucina nasce da una solida impostazione manageriale. Ebbene, questa stessa «regia» invisibile è esattamente ciò che accade ogni giorno tra le mura domestiche, dal giovane studente fuori sede fino alla madre o al padre di famiglia ai fornelli. Non serve scomodare paroloni tecnici per capirlo. Quando facciamo quadrare il bilancio familiare per la spesa, scegliamo con cura gli ingredienti migliori al mercato, organizziamo i tempi di cottura e chiediamo a tavola «ti è piaciuto?», stiamo applicando gli stessi identici principi dei grandi ristoranti. Quelli che gli esperti chiamano protocolli, gestione delle risorse o controllo qualità, nella nostra lingua di tutti i giorni sono semplicemente amore, attenzione e buon senso pratico. È motivo di grande orgoglio sapere che in Abruzzo brilla la costellazione di Niko Romito. Ma è altrettanto bello ricordare che, con la giusta dose di cura e organizzazione, ognuno di noi può portare in tavola ogni giorno un piccolo ristorante «tre stelle»: intimo, accogliente e tutto per la propria famiglia.

Manlio Protano