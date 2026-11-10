I morti sul lavoro valgono quanto le vittime di guerra

Scrivo perché mi colpisce ogni volta il diverso trattamento riservato a due categorie di morti. Da una parte ci sono i nostri militari caduti in missione. Hanno scelto liberamente il servizio militare, sapendo quali rischi comportava. Quando muoiono giustamente ricevono onori, funerali di Stato, dirette televisive, bandiere a mezz’asta, commozione unanime delle istituzioni e alle famiglie vengono garantiti onorificenze, pensioni privilegiate e assistenza. Dall’altra parte ci sono coloro che muoiono quotidianamente sul posto di lavoro. Non hanno scelto il rischio, hanno scelto di guadagnarsi da vivere. Operai, edili, agricoltori, magazzinieri: uomini e donne che ogni mattina escono di casa per produrre la ricchezza del nostro Paese per fare funzionare fabbriche, cantieri, campi, strade. Per loro non ci sono funerali di Stato. Non ci sono dirette tv, non ci sono minuti di silenzio in Parlamento. C’è un trafiletto di cronaca locale, una corona di fiori dei colleghi e una famiglia lasciata sola a combattere con l’Inail, burocrazia e assicurazioni per ottenere quello che spetta. Eppure se vogliamo parlare di servizio al Paese, chi produce ricchezza, paga le tasse, mantiene in piedi l’economia reale e permette anche di finanziare quelle missioni all’estero: non merita forse la stessa attenzione, lo stesso cordoglio? Non si tratta di togliere onore ai militari caduti. Si tratta di chiederci perché un operaio morto schiacciato da un macchinario valga meno nella narrazione pubblica di un soldato morto in missione. Se davvero crediamo che tutte le vite valgono uguali, allora dobbiamo smettere di avere morti di serie A e di serie B.

Angelo Giuseppe Zizioli

Capriano