Attualmente esistono 27 Stati che fanno parte dell’Unione Europea che aspirano a fondare gli Stati Uniti d’Europa. In questa Unione ci sono ventuno Repubbliche, cinque Monarchie e il Gran Ducato di Lussemburgo. Si pensi alle Monarchie responsabili nei secoli scorsi di centinaia di guerre, come nella Prima guerra mondiale per vendicare l’assassinio dell’arciduca ereditario austriaco e della moglie, avvenuto a Sarajevo. Purtroppo per il gioco delle alleanze la guerra divenne subito mondiale e milioni di uomini furono mandati al massacro per la morte di solo due persone. Non sarà facile dare il «Ben Servito» alle Case regnanti europee, infatti le stesse non sono disponibili ad abdicare e a lasciare i loro beni privati costruiti o comperati con le tasse dei governati. Queste proprietà come: castelli, residente, riserve di caccia, cavalli, imbarcazioni, gioielli, corone con diamanti, carrozze reali, aerei, elicotteri, automobili sono valutabili in miliardi di euro, pertanto tutte queste ricchezze dovrebbero essere consegnate allo Stato di appartenenza degli ex sovrani. Per vivere quest’ultimi potranno usare i loro contanti depositati nelle Banche dei paradisi fiscali, oppure con le azioni che hanno impiegato in Borsa o in quelle delle compagnie di assicurazioni. Per la cronaca tutte le Repubbliche del mondo hanno abolito i titoli nobiliari, Italia esclusa dove è concesso agli ex nobili di aggiungere al loro cognome il titolo nobiliare!

Marzio Zizioli

Brescia