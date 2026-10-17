I governi italiani la loro deriva e presunti colpevoli
Permettetemi la seguente ricostruzione, molto riassuntiva. 2018: Conte-Salvini... giù! 2021: Conte-Salvini e «sinistra»... giù! 2022: Draghi-Conte-Salvini e «sinistra»... giù! 2022: Conte-Letta non partì alleanza a sinistra! 2026: non parte alleanza Conte-Schlein. Per me la patata bollente non è il pugnace fiorentino litigioso loquace egoiatra Renzi: preparato più di tutti, ma mai maturo! Qualcun altro «travaglia» in modo ricorrente.
Paolo Ruggeri
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