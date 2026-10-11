I gironi di Dante la voce della «prof» che sento tuttora

Il giornale ha presentato martedì 6 ottobre il Mysteria Light Festival, che si svolgerà in Castello dal 5 al 9 novembre. Quest’anno il tema sarà la Divina Commedia. Tra l’altro si scrive che «ci sarà l’ opportunità di ristorarsi nel girone dei Golosi». Piccolo errore. Che tuttavia mi consente di cogliere l’occasione per ricordare qui la mia professoressa di liceo, Ippolita Paolucci, da molti anni in Paradiso, eccezionale dantista oltre che «madre empatica» per l’intera nostra classe. Lei mi direbbe: «Paolo, nell’Inferno i Golosi sono nel Terzo Cerchio. I gironi dividono solo il Settimo Cerchio, quello dei Violenti. Distinguendo tra quelli contro il prossimo, contro se stessi e contro Dio. Ricordati, la prossima volta». Giuro che mi pare di sentirla. Ringrazio per il veniale errore che mi ha dato modo di ricordarla e mi auguro che l’evento in programma possa riscuotere un notevole successo.

Paolo Zanetti

Brescia