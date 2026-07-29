I disagi di tutti quelli in carrozzina (come mio marito)

Riguardo alla lettera del signor Nicola Fornoni, volevo dire che mio marito ha trascorso in carrozzina gli ultimi due anni della sua vita. In questi medesimi anni il Giornale di Brescia, di cui apprezzo molto l’attenzione al problema, ha pubblicato più volte le mie lettere che segnalavano gli stessi disagi che lei e tutti quelli in questa situazione si trovano quotidianamente ad affrontare.

Enrica Rinaldi

Villaggio Prealpino