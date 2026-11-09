Halloween da paura, lieto fine in Questura

Halloween da paura/ finito in Questura/. Ringraziare voglio/ chi ha trovato il mio portafoglio/ sul sentiero che porta in Castello/ dove lo scrivente asinello/ raggiungeva la famiglia/ scattando senza briglia/. Uomo con cane/ o donna di corsa/ le tue virtù umane/ sono eroica risorsa/. Grazie infine alla Polizia di Stato/ il mio portacarte non è mai stato così ordinato/. Ps. mi sembrava troppo bello.../ Prima del salvatore un fringuello/ ha provato ad usare la carta/ questa purtroppo è Sparta/ ma c è un mondo di bene/ che vive nella nostra Atene/.

Andrea Stanga