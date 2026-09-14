Ha ragione Pasini, i governi ignorano gli elettori

Ho letto l’intervista al presidente Pasini pubblicata l’8 settembre sul GdB, la condivido. A mio avviso il voto è espressione della sfiducia della gente nel governo tedesco, sfiducia che si manifesta anche in Italia con Futuro Nazionale o in Francia con Fn di Le Pen. Molte persone non condividono (uso un termine gentile, educato) le scelte autolesioniste dei governi occidentali. Non si possono accettare scelte che danneggiano il proprio Paese e i propri cittadini. Chi abbiamo eletto non sta scegliendo per noi ma sta scegliendo per altri e questo non possiamo accettarlo. O i governi cambiano lo spartito da suonare o saranno gli elettori a suonare un’altra musica.

Marco Rigotti

Brescia