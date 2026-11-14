Grazie per le cure per il nostro piccolo Gabriele

Con questa lettera vorremmo ringraziare di cuore tutta l’equipe della Rianimazione Pediatrica – Tin del Dott. Paterlini e Ostetricia e Ginecologia del Dott. Quaglia, di Fondazione Poliambulanza per il trattamento riservato a nostro figlio Gabriele, nato all’improvviso l’11 settembre scorso e che ha avuto bisogno per circa due mesi delle cure di medici ed infermieri. Hanno dimostrato tutti nei confronti di Gabriele e di noi due genitori, una professionalità e una umanità eccezionali, qualità sempre preziose ma probabilmente ancora più rilevanti in un ambito così delicato, sanitario dedicato ai più piccoli. Il livello di qualità delle cure prestate è stato davvero elevato. Quello che però ci ha colpito di più è stata l’attenzione ad ogni particolare, medico e umano: il reparto Tin è effettivamente attrezzato per accogliere, seppur in un ambito così delicato, le famiglie e rendere partecipi i genitori della crescita del loro bambino in fasi così particolari con un ambiente davvero accogliente e che fa sentire le famiglie un po’ a casa, nonostante si tratti di un ospedale. La situazione ci ha fatto riflettere molto poi sull’importanza del nostro sistema sanitario, che permette cure gratuite anche in strutture di grande eccellenza, e sulla grande qualità ancora presente (fortunatamente) nelle strutture bresciane. Un grazie sincero a tutti i professionisti sanitari che abbiamo incontrato!

Michele Diofebo e Pamela Collura