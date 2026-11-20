Desidero rivolgere un ringraziamento pubblico all’avvocato Federico Lonati, un professionista che ha dimostrato di essere molto più di un semplice avvocato. Il 9 dicembre 2024 ho avuto un incidente che ha cambiato profondamente un periodo della mia vita. Da quel giorno, l’avvocato Lonati mi ha accompagnata passo dopo passo, seguendomi con grande attenzione, serietà e dedizione. Senza mai farmi sentire sola durante un percorso difficile. Ho trovato in lui, non soltanto una grande competenza professionale, ma soprattutto una persona capace di ascoltare, comprendere e stare vicino a chi attraversa un momento delicato. Oggi dopo tanta fatica e un lungo percorso di recupero, sono finalmente riuscita a tornare al lavoro. Un traguardo per me importantissimo, che desidero condividere anche attraverso queste parole di riconoscenza. Credo che il valore di un professionista non si misuri soltanto dalla sue capacità, ma anche dal modo in qui tratta le persone. E l’avvocato Lonati ha saputo dimostrarmi entrambe le cose. Ci sono persone che fanno semplicemente il proprio lavoro e persone che, con la propria umanità, lasciano un segno indelebile nella vita dei altri. A lui va il mio più sincero e profondo grazie.

Zana Cekerku