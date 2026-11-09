Grazie al reparto di Rianimazione per l’umanità

Desidero affidare alle pagine del vostro giornale un profondo e sincero ringraziamento pubblico rivolto a tutto il personale medico, infermieristico e socio-sanitario del reparto di Rianimazione / Terapia Intensiva degli Spedali di Brescia. Durante il ricovero di mio marito Caperna Alessandro avvenuto nel periodo dal 12 ottobre al 5 novembre, causa incidente sull’A4, minivan con tir pubblicato anche sul vostro giornale, abbiamo toccato con mano cosa significhi l’eccellenza sanitaria unita a una straordinaria empatia. La rianimazione è un luogo di frontiera, sospeso tra la vita e la paura; eppure, in ogni singolo istante, l’intera équipe ha saputo curare il corpo con altissima professionalità e, al tempo stesso, sostenere i nostri cuori con una sensibilità e un’umanità fuori dal comune. Non dimenticheremo mai la prontezza d’intervento, la chiarezza nelle spiegazioni e le costanti parole di conforto che hanno trasformato un momento drammatico in un percorso affrontabile con fiducia. A tutti voi, che lavorate ogni giorno nell’ombra a difesa della vita nei momenti più difficili: grazie di cuore per il vostro prezioso e insostituibile lavoro. Con immensa gratitudine.

Rossella Malieni e Alessandro Caperna