Grazie ai medici, che mi hanno accolta e capita

In un contesto in cui la medicina di base che rappresenta il primo e fondamentale presidio di salute sul territorio, viene ormai continuamente criticata e svilita, sono invece a portare un edificante esempio di attività professionalmente impeccabile che distingue i medici Rinaldis e Gasparini del centro Mompiano. La personale esperienza mi porta a sottolinearne non solo la competenza e scrupolosità clinica, ma soprattutto le doti umane dimostrate come la costante disponibilità senza risparmiarsi le visite domiciliari. Sentirsi accolti, ascoltati e guidati con tanta attenzione infonde sicurezza e fiducia, elementi essenziali nel percorso di cura. Mala tempora currunt per la sanità ma con eccezioni!

Laura Pioselli