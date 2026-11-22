Tramite il suo giornale vorrei ringraziare con tutto il cuore il giovanotto (era buio e non ho visto bene ed ero anche un po’ agitata) a bordo di un pickup che a Villa Carcina si è accostato alla mia auto dicendomi che stavo per perdere la ruota davanti a sinistra. Il traffico era tanto e già stavano suonando i clacson dietro al suo mezzo, per cui non sono proprio riuscita a ringraziarlo della segnalazione. Ho chiamato immediatamente il mio meccanico: la ruota davanti, effettivamente, aveva tutti i bulloni svitati. Le sue parole: sei stata miracolata! Non aggiungo altro se non che sono profondamente grata a questo «angelo custode» che, pur in mezzo al traffico intenso, si è accorto che qualcosa non andava...

Chiara Albertini