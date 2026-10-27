Gli sport invernali costano troppo: parliamone

Quanto costa crescere un figlio sportivo? Non tutte le discipline sono «democratiche». Mi riferisco all’articolo apparso il 22 ottobre sul giornale e riguardante i costi dello sport per i ragazzi nella nostra provincia. Tra i tanti sport citati, non vengono citati gli sport invernali dove lo sci alpino la fa da padrone con almeno 500/600 ragazzi che lo svolgono agonisticamente nell’età che va dagli 8 ai 14 anni solo nell’ambito F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali). In questo campo purtroppo i costi superano di gran lunga quelli citati nell’articolo per altri sport, ritengo comunque ingiusto non parlarne per nulla, anche per riguardo alle tante famiglie coinvolte in questo ambito e soprattutto se si trattasse di una dimenticanza o considerandolo uno sport minore, cosa che nella nostra provincia non è assolutamente.

Pierdomenico Taramelli