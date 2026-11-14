Gli angeli custodi che lavorano alla Richiedei

In un periodo in cui si sente spesso parlare della sanità soprattutto per le sue difficoltà, per le carenze e per ciò che non funziona, sento il bisogno di raccontare anche un’altra realtà. Una realtà che ho avuto modo di conoscere da vicino e che merita di essere raccontata: quella fatta di professionisti che, ogni giorno, accanto alla competenza e alla preparazione, mettono il cuore nel proprio lavoro. In questi cinque anni di malattia di mio papà ho potuto toccare con mano quanto possano fare la differenza medici, infermieri e operatori sociosanitari. Persone che si prendono cura dei malati, che li assistono nei momenti più difficili, che li accompagnano con gesti concreti, attenzioni e sorrisi. Persone che non si limitano a svolgere un lavoro, ma lo fanno con una sensibilità e un’umanità che lasciano il segno. Il mio grazie più grande va all’équipe delle Cure palliative della Fondazione Richiedei di Gussago: al dottor Mattia Manetta, alla dottoressa Barbara Lazzari e all’infermiere Fabio. In questo difficile percorso accanto a mio papà sono stati molto più che professionisti: sono stati medici, psicologi, punti di riferimento. Ci hanno accompagnati con grande competenza, disponibilità e umanità, non soltanto prendendosi cura di lui, ma dimostrando attenzione e vicinanza a tutta la nostra famiglia. Abbiamo aperto loro la porta di casa, ma soprattutto abbiamo aperto il nostro cuore. Avevamo bisogno di essere rassicurati, sostenuti, accompagnati. E loro ci sono stati. A volte bastava una parola, un sorriso, una chiacchierata. Mio papà amava raccontare dei suoi viaggi e anche quei momenti, apparentemente semplici, diventavano preziosi. Perché prendersi cura di una persona significa anche saperla ascoltare, rispettarne la storia, trovare il tempo per una conversazione, soprattutto quando intorno c’è sofferenza. Credo che oggi abbiamo un grande bisogno di riscoprire proprio questo: la capacità di ascoltare chi soffre, di stare accanto a chi ha paura, di non far sentire sole le persone nei momenti più difficili. Un ringraziamento altrettanto sentito va a tutto il personale della Fondazione Richiedei, dove mio papà ha trascorso anche un lungo periodo di riabilitazione. Medici, infermieri e operatori: nessuno ci ha mai fatto mancare attenzione e sostegno. Io, mia mamma, mia sorella e tutti i nostri cari ci siamo sempre sentiti accolti, accompagnati e benvoluti. Mio papà è ancora seguito dalle Cure palliative e il nostro percorso continua. Ma oggi sento comunque il bisogno di fermarmi un momento e dire grazie. Grazie per la professionalità, per la disponibilità, per la pazienza e per tutti quei piccoli gesti che, per chi li riceve, diventano enormi. Grazie perché non ci avete mai fatto sentire soli. Grazie perché, in questi anni, siete diventati molto più di un’équipe sanitaria: siete diventati parte della nostra famiglia. Per noi sarete sempre i nostri angeli custodi. E questa è la sanità che vorrei raccontare: quella che, anche nei momenti più difficili, riesce a mettere al centro la persona. Quella che cura, ma soprattutto si prende cura. Con profonda riconoscenza.

Maria Luisella Marchina