Giornali in stampa. Una meraviglia tutta da ammirare
Io e mio marito volevamo ringraziare lei e tutto lo staff che nelle scorse settimane ci ha fatto trascorrere una bellissima serata al Centro Stampa Quotidiani. È stato molto interessante vedere tutto il lavoro, la passione e l’impegno che avete nello svolgere il vostro lavoro e far sì che ogni mattina il quotidiano arrivi in ogni famiglia. Abbiamo sempre acquistato il quotidiano in edicola da decenni, ma dal 2023 abbiamo fatto l’abbonamento e la nostra edicola ci fornisce il servizio di recapito a casa: alle 6/6.30 della mattina è già nella nostra cassetta. Un sincero ringraziamento anche a tutta la rete di distribuzione.
Carlo e Ornella Amedani
Come un atleta che a caldo commenta una gara, anch’io mi permetto di condividere qui le sensazioni provate durante la visita al Centro Stampa di Erbusco, dove siamo stati da lei guidati solo poche ore fa. Prima di tutto, grazie per l’opportunità che ci avete concesso, grazie per i dettagli dell’organizzazione, per la gentilezza delle vostre collaboratrici, per le esaurienti spiegazioni dei responsabili, per l’onestà richiesta ed espressa sulla filiera economica (costi, investimenti e ricavi). E poi quella passeggiata serale tra bobine di carta che sfiorano il cielo e rotative che sfornano ancora prodotti con precisione e velocità, in un meccanismo sincronizzato. Certo, la tecnologia arriva e aiuta. Abbiamo visto che ora con un palmare si può guidare un muletto. Certo, l’edizione digitale è l’alternativa veloce e comoda perché si può leggere dove e quando si vuole. Ma il profumo della carta pre e post stampa ha ancora un fascino unico. Fa male pensare che da quasi 20 anni le cartiere italiane non lavorino più per i quotidiani, fa male guardare quei numeri in discesa tra tirature ed editoria che fa i salti mortali per restare in piedi... Eppure, composizione e produzione sono ancora un mondo da ri-scoprire, da apprezzare, da sostenere e promuovere (anche con le scuole). E, forse, scopriremo che la carta è ancora più sostenibile di una rete digitale sempre più avida di energia. Che di quella passeggiata non resti la nostalgia, ma piuttosto la speranza di un... ritorno al futuro.
Diego Piovani
Abbino le vostre lettere, carissimi Diego, Carlo e Ornella, essendo stati insieme con qualche altra decina di abbonati compagni di una serata emozionante. Sì, perché se raccontato con passione e visto con sguardo limpido può essere emozionante pure un impianto industriale: rotoli di carta pesanti tonnellate, muletti automatici che sfrecciano, macchinari complessi che stampano e poi confezionano un giornale e alla fine vi imprimono un indirizzo e lo impacchettano, affinché arrivi in edicola o direttamente nelle nostre case. Una meraviglia che per me è doppia, aggiungendosi quella di guardare dritto negli occhi lettori e lettrici così affezionati da uscire di casa, con il freddo e la pioggia, la sera tardi, per ascoltare un direttore di giornale e il luogo dove esso prende forma. Grazie allora lo dico io, lo diciamo tutti noi, che in questo Giornale crediamo e vi dedichiamo un pezzo di vita, non soltanto un mestiere. Le copie cartacee negli anni sono scese, è vero, è cambiato il mondo, assistiamo a un’autentica rivoluzione che con il digitale ha invece fatto aumentare i lettori, tuttavia identica è la fiamma che anima. Anzi, proprio perché i tempi sono mutati occorre un più di intelligenze, di cuore. Tutto ripagato dalle persone che come voi si sono congedate quella sera, a mezzanotte passata da un pezzo, stringendoci la mano e sorridendo con gli occhi, sentendo che nulla è scontato e mandare in stampa il Giornale è un prodigio che da ottant’anni si ripete.
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