Io e mio marito volevamo ringraziare lei e tutto lo staff che nelle scorse settimane ci ha fatto trascorrere una bellissima serata al Centro Stampa Quotidiani. È stato molto interessante vedere tutto il lavoro, la passione e l’impegno che avete nello svolgere il vostro lavoro e far sì che ogni mattina il quotidiano arrivi in ogni famiglia. Abbiamo sempre acquistato il quotidiano in edicola da decenni, ma dal 2023 abbiamo fatto l’abbonamento e la nostra edicola ci fornisce il servizio di recapito a casa: alle 6/6.30 della mattina è già nella nostra cassetta. Un sincero ringraziamento anche a tutta la rete di distribuzione.

Carlo e Ornella Amedani

Come un atleta che a caldo commenta una gara, anch’io mi permetto di condividere qui le sensazioni provate durante la visita al Centro Stampa di Erbusco, dove siamo stati da lei guidati solo poche ore fa. Prima di tutto, grazie per l’opportunità che ci avete concesso, grazie per i dettagli dell’organizzazione, per la gentilezza delle vostre collaboratrici, per le esaurienti spiegazioni dei responsabili, per l’onestà richiesta ed espressa sulla filiera economica (costi, investimenti e ricavi). E poi quella passeggiata serale tra bobine di carta che sfiorano il cielo e rotative che sfornano ancora prodotti con precisione e velocità, in un meccanismo sincronizzato. Certo, la tecnologia arriva e aiuta. Abbiamo visto che ora con un palmare si può guidare un muletto. Certo, l’edizione digitale è l’alternativa veloce e comoda perché si può leggere dove e quando si vuole. Ma il profumo della carta pre e post stampa ha ancora un fascino unico. Fa male pensare che da quasi 20 anni le cartiere italiane non lavorino più per i quotidiani, fa male guardare quei numeri in discesa tra tirature ed editoria che fa i salti mortali per restare in piedi... Eppure, composizione e produzione sono ancora un mondo da ri-scoprire, da apprezzare, da sostenere e promuovere (anche con le scuole). E, forse, scopriremo che la carta è ancora più sostenibile di una rete digitale sempre più avida di energia. Che di quella passeggiata non resti la nostalgia, ma piuttosto la speranza di un... ritorno al futuro.

Diego Piovani