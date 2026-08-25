Fuochi d’artificio sostituiti dai droni: plauso a Gargnano

Scrivo per segnalare e apprezzare pubblicamente l’iniziativa del Comune di Gargnano, che nei giorni scorsi ha organizzato il primo spettacolo di fuochi d’artificio con i droni. Siamo ancora lontani dalle grandi coreografie con migliaia di droni cinesi che si vedono in altri contesti internazionali, ma la direzione intrapresa è quella giusta: meno rumore, meno inquinamento, minori rischi per persone, animali e ambiente, senza rinunciare alla suggestione dello spettacolo. In un territorio come il nostro, dove il paesaggio e la qualità della vita sono un patrimonio da tutelare, iniziative di questo tipo meritano di essere segnalate come buona pratica. Come si dice, chi ben comincia è a metà dell’opera: mi auguro che altri Comuni rivieraschi vogliano seguire l’esempio di Gargnano. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale per aver avuto il coraggio di innovare.

Giulio Treccani

Gavardo