Il giorno 26 ottobre 2026 è scoppiato un incendio all’ultimo piano della palazzina di via Antonio Gramsci n. 6 di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi). Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco locali ha limitato i danni che potevano trasformarsi in un rogo disastroso. Erano le ore 21.00 e c’era il buio della sera. Le luci dell’incendio illuminavano il tutto e abbiamo visto i pompieri camminare sul tetto ed entrare nelle fiamme delle finestre. «Incredibile». Sembravano esseri spaziali e agivano senza dubbi e incertezze. Nel panico, abbiamo visto un film di pompieri in azione, se non fosse stato per la donna che inconsapevolmente aveva appiccato l’incendio. La donna è stata ricoverata all’ospedale in codice verde. Sono le situazioni in cui si realizza la solitudine delle persone anziane, che diventa insopportabile nel tempo della decadenza fisica. Quanta sofferenza nelle persone vecchie e malate, nelle persone rimaste sole e in difficoltà di mezzi e di amore. Esse vivono il dolore dell’abbandono dei figli e degli amici. La Bibbia dice «nella vecchiaia daranno ancora frutti». Gli anziani sono un pane prezioso che può nutrire ancora. In questa società dove si è schiavi della bellezza, della falsa amicizia, dei divertimenti artefatti e dei miti si realizza la mancanza dei valori. C’è un’idea di bellezza che i social diffondono e che nella sua costruzione artificiale cancella le ultime tracce della bellezza esistenziale. Quando ero bambina le mamme e le nonne ci mandavano a trovare le persone anziane per sapere se avevano bisogno di qualcosa e per fare compagnia. Era un tempo in cui le persone si interessavano della sorte delle altre persone e vigeva il muto e gratuito aiuto. «Oggi è fantascienza». La vecchiaia è il momento nel quale avvertiamo fino in fondo la cruda realtà di quella triste compagna di vita che è la solitudine. Un sentito grazie a tutto il corpo dei Vigili del fuoco e in particolare a quelli di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi).

Concetta Maria Cormio