Dedalo ensemble, musica che merita di essere ascoltata

Per chi ama inoltrarsi nella musica del ’900 e quella contemporanea, i concerti proposti dall’ensemble Dedalo sono da non perdere. Spesso sono presenti anche i compositori e vengono brevemente presentati i vari brani. La scelta di fare i concerti nella saletta al primo piano della cascina del parco Gallo, gratuiti o con offerta libera, riflette l’idea di musica come patrimonio delle persone (non dico popolo perché non si sa più cosa voglia dire). Non a caso il maestro Giancarlo Facchinetti ha lasciato una parte della sua vasta libreria musicale proprio al parco Gallo. Ho ben presente come Brescia si sia evoluta in sessant’anni dal punto di vista dell’offerta culturale che si apre a nuovi linguaggi. È comunque più facile restare aggrappati a ciò che già si conosce e questo vale anche per l’arte, in particolare per la musica, arte difficile perché richiede di accettare la sua transitorietà. In campo musicale la maggioranza dei frequentatori di concerti predilige l’opera lirica e l’apprezzamento della musica strumentale si ferma a Stravinskij. Capisco: ascoltare ciò che è già noto rassicura e i capolavori non deludono mai. Sarebbe però bello che i bresciani prendessero il coraggio a quattro mani e si avvicinassero alle sperimentazioni e alla musica di tutto il novecento e del XXI secolo che è già arrivato a un quarto della sua durata. Gli incontri proposti da Dedalo vedono un pubblico striminzito sebbene tenace. Qualcuno si unisce? Sapendo che non tutto può piacere ma tutto ci introduce in pezzi di vita e realtà. Oltretutto l’orario, dalle 11 alle 12 di una decina di domeniche all’anno (prossima data 11 ottobre) permette piacevoli aperitivi circondati dai grandi alberi del parco. Il programma si trova sul sito di Dedalo ensemble Brescia.

Adelaide Baldo