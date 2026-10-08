Dalle opposizioni vorrei serietà, non ostruzionismo
Dopo poco più di due anni da consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Chiari sento di poter condividere alcune considerazioni sull’esperienza amministrativa. Quando ho iniziato, sapevo che amministrare una città sarebbe stato impegnativo. Oggi posso dire che la realtà è ancora più complessa di quanto immaginassi. Dietro un bilancio, una variazione, una spesa, un investimento o un finanziamento ottenuto attraverso un bando c’è un lavoro fatto di norme, procedure, vincoli, valutazioni e responsabilità. Per comprenderlo davvero servono tempo, studio, passione e competenza. E il tempo, soprattutto, non è poco. Chi decide di svolgere il proprio ruolo con serietà finisce inevitabilmente per sottrarne una parte alla famiglia, al lavoro e alla vita privata. Non è un lamento e non è un rimpianto. È semplicemente la realtà di chi sceglie di dedicare una parte del proprio tempo alla comunità. Amministrare, in fondo, significa anche comportarsi come un buon padre di famiglia: conoscere le risorse disponibili, stabilire le priorità, evitare gli sprechi e assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. È proprio partendo da questa esperienza che faccio fatica a comprendere il comportamento di alcuni consiglieri di opposizione che in passato hanno ricoperto importanti incarichi amministrativi, compresi quelli di sindaco e vicesindaco. L’accesso agli atti è un diritto e uno strumento fondamentale di controllo. Ma quando le richieste diventano sistematiche e numerose, comportano inevitabilmente un impegno significativo degli uffici comunali, che devono destinare tempo e risorse alla loro gestione. Chi ha amministrato dovrebbe conoscere bene questo meccanismo e sapere che il tempo degli uffici è una risorsa pubblica, esattamente come lo sono i soldi che gestiscono. Il confronto politico è necessario. Il controllo è doveroso. Ma entrambi devono essere esercitati con senso di responsabilità. Dopo questi due anni ho imparato che amministrare non significa soltanto sedersi in Consiglio comunale, discutere e votare. Significa studiare, ascoltare, decidere e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Forse ai cittadini dovremmo raccontare di più anche questo lato della politica locale: quello meno visibile, fatto di ore sui documenti, di numeri da comprendere, di norme da rispettare e di decisioni da prendere. Perché amministrare una città non è un esercizio di potere. È un servizio alla comunità. E, come ogni servizio, richiede prima di tutto tempo, competenza e senso di responsabilità.
Gianmario Sirani
Caro Gianmario, ha ragione lei, davvero. Tuttavia, per riconoscergliela pienamente, dovrebbe dimostrarci anche altro, cioè che ciò che chiede all’opposizione - in sintesi, un atteggiamento non sistematicamente di parte - sia altresì il primo a esercitarlo, concedendo all’opposizione aperture di credito. Da quando è stato eletto, ad esempio, quante volte ha cambiato idea, convincendo i suoi colleghi di maggioranza che ciò che chiedeva la minoranza era giusto? Perché l’opposizione, qualsiasi opposizione, diciamocelo, non può avere sempre torto. E se è vero che essa dovrebbe dimostrare serietà, lo è altrettanto che chi governa non dovrebbe tendere ad appendere idealmente il cartello «Non disturbate il manovratore», tirando soltanto dritto. Lo scriviamo senza spirito polemico, bensì proprio in virtù della stima che abbiamo per lei e per chi si fa carico di amministrare una comunità, sapendo però che essere in minoranza spesso è frustrante al livello massimo. Nel tempo attuale, caro Gianmario, il vero eroismo è comprendere le ragioni degli altri. Cominciamo dunque noi a farlo.
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