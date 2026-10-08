Dalle opposizioni vorrei serietà, non ostruzionismo

Dopo poco più di due anni da consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Chiari sento di poter condividere alcune considerazioni sull’esperienza amministrativa. Quando ho iniziato, sapevo che amministrare una città sarebbe stato impegnativo. Oggi posso dire che la realtà è ancora più complessa di quanto immaginassi. Dietro un bilancio, una variazione, una spesa, un investimento o un finanziamento ottenuto attraverso un bando c’è un lavoro fatto di norme, procedure, vincoli, valutazioni e responsabilità. Per comprenderlo davvero servono tempo, studio, passione e competenza. E il tempo, soprattutto, non è poco. Chi decide di svolgere il proprio ruolo con serietà finisce inevitabilmente per sottrarne una parte alla famiglia, al lavoro e alla vita privata. Non è un lamento e non è un rimpianto. È semplicemente la realtà di chi sceglie di dedicare una parte del proprio tempo alla comunità. Amministrare, in fondo, significa anche comportarsi come un buon padre di famiglia: conoscere le risorse disponibili, stabilire le priorità, evitare gli sprechi e assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. È proprio partendo da questa esperienza che faccio fatica a comprendere il comportamento di alcuni consiglieri di opposizione che in passato hanno ricoperto importanti incarichi amministrativi, compresi quelli di sindaco e vicesindaco. L’accesso agli atti è un diritto e uno strumento fondamentale di controllo. Ma quando le richieste diventano sistematiche e numerose, comportano inevitabilmente un impegno significativo degli uffici comunali, che devono destinare tempo e risorse alla loro gestione. Chi ha amministrato dovrebbe conoscere bene questo meccanismo e sapere che il tempo degli uffici è una risorsa pubblica, esattamente come lo sono i soldi che gestiscono. Il confronto politico è necessario. Il controllo è doveroso. Ma entrambi devono essere esercitati con senso di responsabilità. Dopo questi due anni ho imparato che amministrare non significa soltanto sedersi in Consiglio comunale, discutere e votare. Significa studiare, ascoltare, decidere e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Forse ai cittadini dovremmo raccontare di più anche questo lato della politica locale: quello meno visibile, fatto di ore sui documenti, di numeri da comprendere, di norme da rispettare e di decisioni da prendere. Perché amministrare una città non è un esercizio di potere. È un servizio alla comunità. E, come ogni servizio, richiede prima di tutto tempo, competenza e senso di responsabilità.

Gianmario Sirani