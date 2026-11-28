Ho letto l’articolo che ci informa di esponenti del centrodestra cittadino che, fingendo di parlare dei magazzini comunali di via Rose, in realtà sono voluti tornare sulla questione «Bigio, sì - Bigio, no» in piazza Vittoria. Dalle parole dell’esponente di centrodestra in questione parrebbe che il magazzino di via Rose sia particolarmente disordinato, sporco, privo di protezione, lasciando intuire che tutto questo dipenda dall’attuale amministrazione comunale. (Si sa, ognuno fa opposizione come può). Al proposito vorrei portare la mia testimonianza per contrastare questa suggestione e fornire ai lettori una notizia che credo a Brescia non tutti conoscano. Nei primi anni Novanta del secolo scorso, quando i partiti vennero fatti fallire, il Psi si trovò a dover alienare beni di varia natura. Fra questi vi fu la macchina rotativa con la quale veniva stampato «L’Avanti!», quotidiano del Partito Socialista Italiano. Se non ricordo male fu proprio l’on. Alberini che dell’opportunità di acquisire quel macchinario informò Luigi Micheletti la cui Fondazione già operava per realizzare il Musil (Museo dell’Industria e del Lavoro). Luigi Micheletti si impegnò personalmente e caparbiamente, come al solito, e, coinvolgendo anche i sindacati che lanciarono una pubblica sottoscrizione e altri soggetti, si aggiudicò il macchinario. Furono cacciati dei bei soldi per aggiudicarselo, è bene ricordarlo, così come bei soldi furono cacciati per trasportarlo a Brescia. Soldi di privati, beninteso: alla fine la rotativa approdò a Brescia. In attesa della collocazione nella sua destinazione definitiva, che avrebbe dovuto essere il Museo per l’appunto (ma che «fisicamente» ancora non esisteva, il macchinario (anche chi non sia del mestiere può facilmente immaginare quanto potesse essere gigantesco) venne depositato smontato nei magazzini comunali di via Rose. Ormai mi sembra di ricordare sia stato un dieci – vent’anni anni fa insieme ad un gruppetto di nostalgici e superstiti socialisti andai ad effettuare un sopralluogo (autorizzato!) per vedere quel cimelio. Scoprimmo in quell’occasione che nel magazzino di via Rose, della rotativa dell’«Avanti!», erano rimasti soltanto due «montanti» e il contacopie. Tutto il resto: sparito! Evaporato! Così come c’era entrato (con grandi camion dotati di gru) il macchinario doveva pure essere uscito, ma non si è mai saputo chi potesse essere stato a farlo uscire, quanto ci avesse guadagnato probabilmente rivendendolo come materiale ferroso e, soprattutto, come avesse fatto. Non so in quale sindacatura e con quale giunta sia avvenuto l’evento. Certamente ben prima che si insediasse l’attuale. Non si può escludere possa essere avvenuto durante la sindacatura di centrodestra. Resta il fatto che questa vicenda, che ha dell’incredibile, è reale: chi avesse dubbi sulla sua veridicità non avrebbe che da chiedere all’attuale Direttore del Musil che ci accompagnò in quel sopralluogo.

Roberto Bianchi