Dagli atleti una lezione di pace e dialogo

I nostri politici che governano in Italia dovrebbero imparare dai giovani che hanno vinto medaglie Oro, Argento e Bronzo alle Olimpiadi Invernali e ai campionati Europei di tutte le categorie: per arrivare a medaglie in tutti i settori devono essere stati preparati da tanti e tante preparatori e preparatrici. In questo periodo di guerre e cambiamento di clima che preoccupa, causato da tutte le bombe che utilizzano per fare le guerre, ne va di mezzo la povera gente con case distrutte e tanti morti. Risultato? Non ha vinto ancora nessuno, né americani né russi né israeliani e tutte le nazioni coinvolte. Tutti i politici d’Europa e di altre parti del mondo devono capire che queste guerre non servono a nulla se non a fare morire la povera gente e il cambiamento del clima in tutto il mondo, dovuto a missili balistici, oltre a distruggere case e fare morire persone non risolveranno nulla. Ci vuole la pace in tutto il mondo e i politici, sia chi governa e chi è all’opposizione, di tutti i Paesi del mondo devono dialogare e trovare pace per salvare il mondo e le persone e devono capire come fare a dialogare per poi essere capiti e porre fine a tutte le guerre.

Luigi Turati