Da juventino provo sdegno per l’offesa a Mazzola

Premetto subito che sono un tifoso juventino da quasi 70 anni, una squadra che negli ultimi anni non regala molte soddisfazioni alla propria tifoseria. Mi vergogno per un insulto allo sport e ai tifosi interisti perpetrato da un manipolo di ignoranti, cosiddetti tifosi juventini, che hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola. Mi auguro solo che la dirigenza juventina individui e punisca in modo esemplare tale comportamento che definire irrispettoso è dire poco. Ho sempre individuato la curva Sud juventina una zona grigia popolata da individui maleducati e violenti da cui mi dissocio, soprattutto oggi dopo questa dimostrazione di ignoranza. Onore a Mazzola, grande giocatore ed esempio di vita.

Marco Fornasari

Desenzano del Garda