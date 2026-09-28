Da gnari e veci un grazie a chi ama l’orgoglio alpino

Domenica 20 settembre una sfilata imponente ed emozionante ha chiuso le celebrazioni per il centesimo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Rezzato e centunesimo del Gruppo Alpini di Virle. L’orgoglio alpino ha sfilato nelle strade imbandierate, accompagnato dall’abbraccio dei nostri concittadini che da sempre, ricambiati, hanno gli Alpini nel cuore. Grazie ai nostri iscritti, simpatizzanti, aggregati che hanno lavorato tanto e duramente, alle donne degli Alpini, ai «gnari» che, grazie anche all’aiuto dei loro figli, hanno gestito con entusiasmo, passione e professionalità la parte gastronomica nell’area festa del bocciodromo, al gruppo sportivo alpini, ai gestori del bocciodromo, ai commercianti di Rezzato e di Virle, alle aziende e agli imprenditori, agli amici dei Gruppi Alpini di Borgosatollo, Botticino Sera, Salò, Torbole Casaglia, a tutti gli Alpini della provincia di Brescia, delle sezioni di Verona e di Vicenza presenti alla nostra festa. Amministrazione e uffici comunali di Rezzato, banda comunale di Rezzato, coro Predelle, Protezione civile, Polizia locale e carabinieri. Parrocchie e oratori di Rezzato e Virle, amici di Bacco, Masci, Ars, Auser, azienda speciale Evaristo Almici, gruppo Naturalmente, atletica Rezzato, gestori dello stadio comunale. Senza questa sinergia difficilmente avremmo raggiunto quel grande risultato che è stato unanimemente riconosciuto e che ci ha riempito di soddisfazione e orgoglio per aver centrato in pieno tutto ciò che ci eravamo prefissati di fare. A tutti ancora il nostro più sincero grazie! E se, non per cattiva volontà, dovessimo aver tralasciato qualcuno ce ne scusiamo. Avremo comunque sempre modo di rimediare presto, i duecento anni sono dietro l’angolo.

Gruppi alpini di Rezzato e di Virle Treponti