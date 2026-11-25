Secondo me il problema principale che riguarda la Corda Molle non è il crollo del traffico ma piuttosto la confusione che può causare per gli stranieri. Se uno straniero che non conosce l’italiano si imbatte in un avviso che dice «Pedaggio - Free Flow - Attivo» penserà: «Bene, qui non si paga» perché vede «Free Flow» che significa sì «flusso libero» ma anche «flusso gratis». Io capirei subito che posso usare la strada gratis, anche perché non ci sono barriere, ma poi mi arriva una bella multa a casa. Questa cosa sicuramente non è stata pensata bene. Mi piacerebbe sapere quanti stranieri sono stati coinvolti. Perché poi si devono mettere tutti questi avvisi in inglese? Dopotutto siamo in Italia. Vedo dappertutto avvisi in inglese che sono ambigui e spesso incorretti. All’Outlet Village di Rodengo Saiano ci sono avvisi che dicono «Parking bus». Immagino che vogliono dire «il parcheggio per i bus è più avanti». Invece l’avviso vuol dire, più accuratamente, «bus che stanno parcheggiando» e per me il messaggio è «stai attento ai bus in manovra». Una precisazione: «parking» da solo in inglese significa «qui si può parcheggiare», il contrario di «no parking». Non significa «parcheggio», che è «car/coach park». Io scriverei piuttosto «bus parking» (= parking for buses), proprio il contrario, oppure «coach park» perché i veicoli che portano persone qui a fare le spese sono coaches, non buses. Conclusione: scrivere queste cose in inglese non funziona mai. Perché non in italiano, che sarebbe corretto, se nient’altro?

Shelley Wintle

Ome