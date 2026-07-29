Com’è peggiorata la nostra sanità, ma spero migliori

Mi spiace dover condividere oggi pienamente ciò che il dottor Paolo Lanzani fa presente nella lettera «aperta ai vertici della Sanità Lombarda». In una mia al direttore del 2020 in occasione della pandemia avevo sostenuto a spada tratta, quanto il nostro Spedale Civile fosse uno dei migliori ospedali lombardi. Purtroppo non riesco a capacitarmi di come le cose siano cambiate. Anch'io come il dottor Lanzani ho constatato, per situazioni familiari, questo peggioramento. Parlando con persone di altre regioni, sento comunque che il problema è abbastanza diffuso. Tempi biblici ai Pronto Soccorso, visite, interventi programmati... Rimango speranzosa in un miglioramento e ricordo a quanti occupano posti pubblici che le tasse che paghiamo dovrebbero essere «a servizio e per il bene» dei cittadini.

Fausta