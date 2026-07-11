Colombi morti a Remedello. Una vera sciatteria

Stiamo soffrendo una stagione estiva caldissima e mai come in questi mesi ci sono state le medie delle temperature così alte nel corso di circa 200 anni di misurazioni meteorologiche. Per tornare nell’ambito più specifico a Remedello ho visto che vi sono in diversi punti tantissimi colombi morti che sono da mesi che rimangono lì e nessun addetto fa il suo dovere per raccoglierli e portarli via. Non le dico la puzza! Poi se andiamo nell’arco medioevale che giace in un pessimo stato di manutenzione muraria per cui andrebbe urgentemente restaurato, la puzza è così forte che occorre passare velocemente ed andare via. Sono state messe delle reti su in alto ma i colombi entrano egualmente, fanno i loro bisogni e muoiono anche e si poggiano sulla rete. Mi permetta di dire che c’è una rilevante sciatteria.

Ermanno Maccione

Remedello