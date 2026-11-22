Domenica ero in piazza a Brescia contro la riforma del Codice della Strada, ma il senso vero di quella protesta lo tocco con mano ogni mattina, quando accompagno mio figlio a scuola. Chi si muove a piedi o in bicicletta con un bambino conosce bene quella tensione costante: la mano stretta prima di attraversare, lo sguardo che calcola se l’auto in arrivo rallenterà davvero, oppure l’ansia di pedalare dove mancano corsie protette e chi guida ti sfreccia accanto a pochi centimetri, come se una bici fosse solo un intralcio al traffico. Chiediamo alle famiglie di lasciare l’auto a casa, per il bene della città e dell’aria che respiriamo, ma poi le lasciamo sole su strade, pensate esclusivamente per la velocità dei motori. In questo contesto, leggere di un Codice che lega le mani ai Comuni su zone 30, ciclabili e controlli, svuota nei fatti la tutela nei sorpassi per chi pedala e arriva persino a chiedere al pedone di «accertarsi di essere stato visto» sulle strisce, suona irreale. Come può un bambino di cinque anni negoziare lo spazio o la precedenza con un mezzo da due tonnellate? Nei discorsi ufficiali si ripete spesso che dobbiamo rendere le città più vivibili perché «i bambini sono il nostro futuro». È una frase rassicurante, ma rischia di diventare un alibi per rimandare sempre a domani. I bambini non sono il futuro: sono il presente. Attraversano le nostre strade oggi, pedalano verso scuola oggi, hanno il diritto di conquistare la propria autonomia in uno spazio sicuro oggi. Una città che costringe i più piccoli a difendersi dal traffico invece di proteggerli non sta difendendo la libertà di circolazione: sta rinunciando al suo primo dovere. Non chiediamo promesse per quando saranno grandi, chiediamo strade sicure adesso.

Roberto

Genitore e ciclista pendolare