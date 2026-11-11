Cellulare ritrovato, grazie a una donna onesta

Domenica 8 novembre, mi sono recata a Oriocenter per acquisti con mio marito. Colta da un bisogno impellente, mi sono recata nei numerosi bagni disponibili di questo grande magazzino... e ahimè ho appoggiato il mio cellulare sul dispenser della carta igienica e lì è rimasto. Solo dopo due o tre minuti me ne sono ricordata e di corsa sono ritornata sul luogo dello smarrimento. Purtroppo del cellulare nessuna traccia. A quel punto ero io ad essere smarrita. Tuttavia non mi sono persa d’animo ed ho subito provato a fare squillare il mio cellulare utilizzando quello di mio marito. Ho avuto risposta da un addetto della sicurezza dell’info point, il quale mi ha rassicurato dicendo che una giovane donna glielo aveva da poco consegnato. La donna è rimasta anonima ed è per questo che pubblicamente voglio ringraziarla. Ho sempre pensato che di persone oneste e brave ce ne sono e molto di più di quanto si creda. Grazie infinite!

Emilia Bassi