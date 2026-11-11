C’è un’alternativa per vivere meglio: la semplicità

Dovremmo tornare a considerare importante la semplicità. Viviamo in una società in cui sembra necessario appartenere a qualcosa, definirsi attraverso un’etichetta: sono rock, sono punk, sono questo, sono quello. Come se avessimo bisogno di un’immagine riconoscibile per esistere agli occhi degli altri. Ma c’è qualcosa di pericoloso nel finire per coincidere con l’immagine che abbiamo costruito di noi stessi. A poco a poco, quella che all’inizio era soltanto un’espressione della nostra personalità diventa una specie di prigione. Ci abituiamo a essere riconosciuti in un certo modo e cominciamo ad avere paura di deludere le aspettative che abbiamo contribuito a creare. Anche il consenso, in fondo, funziona così. Più ne riceviamo, più sentiamo il bisogno di restare fedeli alla versione di noi che lo ha ottenuto. Cambiare strada diventa rischioso. Fermarsi, ricominciare, cambiare idea sembrano quasi delle contraddizioni da giustificare. Eppure, forse, è proprio lì che comincia la libertà. Questa continua esposizione di sé, questa vetrina permanente in cui ogni gesto sembra dover essere visto, riconosciuto e approvato, finisce per sottrarci qualcosa. Ci disabitua alla possibilità di essere diversi da ieri. Ci allontana dalla nostra natura più semplice, quella che non ha bisogno di seguire una moda, sostenere un personaggio o dimostrare continuamente qualcosa. Forse dovremmo concederci il lusso di non essere sempre gli stessi. Di attraversare periodi silenziosi, di cambiare direzione senza dover dare spiegazioni. Come una persona che cammina senza una destinazione precisa, lasciandosi sorprendere da una strada secondaria.

Elisa Pedercini

Orzinuovi