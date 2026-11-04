Cavagnini, Sbaraini e Bonomi: tre firme d’oro

Vedo con molto piacere che Egidio Bonomi ha ripreso con una certa frequenza a deliziarci, che siano storie di vita passata o articoli di vita attuale scritte sempre con grande classe, calcisticamente parlando da pallone d’oro. E sono certo che non si arrabbierà se sul podio con lui metto ex aequo altri due mostri del giornalismo bresciano, Gino Cavagnini e Giorgio Sbaraini. Sarebbe oltremodo bello se qualche editore bresciano pubblicasse in una specie di collana alcuni degli articoli scritti da questo trio delle meraviglie.

Diego Scalvini

Brescia