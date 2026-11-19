In riferimento alla lettera pubblicata il 6 novembre, dal titolo «Se i cassonetti da vuotare frenano lo smaltimento», desideriamo fornire alcune precisazioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di svuotamento dei contenitori presso il Centro di raccolta di via Metastasio. La programmazione degli svuotamenti viene definita da Aprica tenendo conto delle esigenze complessive dei sei Centri di raccolta cittadini, delle diverse tipologie di rifiuto e dei quantitativi da movimentare. Per quanto riguarda in particolare il Centro di via Metastasio, le operazioni sono già tendenzialmente concentrate nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 10, cercando di conciliare le diverse esigenze del servizio e dell’utenza, anche alla luce di alcune segnalazioni ricevute negli anni passati per il rumore generato dalle attività svolte nelle prime ore del mattino. Considerato che il Centro è aperto al pubblico dalle 9 alle 19, non è tuttavia sempre possibile completare tutte le movimentazioni prima dell’inizio dell’orario di apertura. La programmazione operativa può inoltre subire variazioni in funzione di diversi fattori, tra cui il traffico, i tempi di percorrenza e di conferimento, la durata delle operazioni presso gli altri Centri di raccolta e altre esigenze contingenti del servizio. La proposta avanzata dalla lettrice di effettuare lo svuotamento prima dell’apertura è quindi comprensibile, ma non sempre fattibile. Quando le operazioni di svuotamento si svolgono durante l’orario di apertura, la temporanea sospensione degli accessi è necessaria per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori durante le attività di carico e movimentazione. In queste circostanze viene esposto un apposito cartello informativo, che indica un tempo orientativo di attesa di circa 20-25 minuti. Ciò premesso, comprendiamo il disagio che situazioni come quella segnalata possono comportare per gli utenti e stiamo comunque verificando gli orari e le modalità di esecuzione per valutare possibili soluzioni organizzative alternative che consentano, per quanto possibile, di ridurre le sovrapposizioni tra le operazioni di svuotamento e l’accesso dei cittadini. Ringraziamo dunque la lettrice per la segnalazione, che rappresenta un’occasione utile per verificare ulteriormente il servizio e individuare eventuali margini di miglioramento.

Ufficio stampa A2A