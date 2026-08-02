Case a San Polo belle, ricordatevi dei padri separati

Leggo con piacere che il Comune di Brescia, ha completato la sistemazione di diversi appartamenti a San Polo, che poi saranno assegnati a persone che ne faranno richiesta avendone i requisiti. Sono passato in zona, e devo dire che sono molto belli e costruiti in una ridente posizione. Dato il serio problema abitativo che affligge anche la nostra città mi immagino che moltissime saranno le richieste che perverranno per poter averne assegnato uno. Non sono al corrente di quale sia la procedura e di chi fisicamente deciderà sulle assegnazioni. Mi permetto comunque di segnalare a chi di competenza che a Brescia ci sono molti genitori separati privi di un alloggio decoroso per se e per i propri figli, che spesso devono elemosinare un giaciglio ai genitori o a parenti e che dopo la separazione varcano la soglia della povertà. Sarebbe una gran cosa poterne riservarne qualcuno anche a loro.

Gianluigi Lussana

Brescia