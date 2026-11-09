Cantieri infiniti, promesse mancate e costi lievitati

Vorrei brevemente intervenire in merito alla questione pubblicata nel vostro articolo del 4 novembre 2026 dove riferite con novizia di particolari che l’ammontare finale della spesa per il cantiere del tram è passato da 350.000 euro in prima gara a 1.000.000 euro nell’ultima gara. Infine tutti i lavori sono stati sospesi per abbandono di tre imprese successive con relative azioni legali. Questi passaggi hanno determinato un allungamento dei tempi di realizzazione dei nuovi appalti per l’opera e di messa in funzione con relativo aggravo di spese di gestione. Sinceramente mi sembra un po’ di rivivere l’odissea della ristrutturazione del «centro sportivo San Bartolomeo», che doveva durare sei mesi mentre invece è durata tre anni e non è ancora del tutto terminata... Anche in quest’opera le ditte appaltatrici avevano abbandonato e si dovette aspettare la possibilità di spacchettare i lavori che si prospettavano. E anche in questo caso il tetto di costo era lievitato da 300.000 euro a quasi 1.000.000 euro. In entrambi i casi restano però una valanga di promesse fatte all’inizio, ma con queste non viene realizzato nulla (tanto meno il campo in sintetico a 9 giocatori che in quel di San Bartolomeo stanno ancora aspettando, intanto l’area è diventata ricettacolo di lepri, vespe e tanto altro con l’erba selvaggia che la fa da padrona).

Giuseppe

Brescia